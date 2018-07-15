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متحدث العاصمة الإدارية: إنشاء دار للأوبرا

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:36 م
متحدث العاصمة الإدارية: إنشاء دار للأوبرا
العميد خالد الحسيني
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إسماعيل منطاوي
 
أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع إنشئ علي مساحة 170 ألف فدان، ويضم ثلاث أحياء يبني كل منهم علي مساحة 40  ألف فدان.

وأضاف "الحسيني" خلال ندوة "المشروعات القومية الكبري.. مشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، إن العاصمة ستضم أكبر دار اوبرا علي مستوي عالي مثل نظيريتها في القاهرة.

وأوضح أن الحي الأول يضم 36 مبني بواقع 34 للوزارات ومبني لمجلس الوزراء ومبني لمجلس النواب، منوهًا بان تم تشطيب جميع المباني علي اعلي مستوي، لتكون مدينة ذكية هدفها إراحة المواطن وأمنه.
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