متحدث العاصمة الإدارية: إنشاء دار للأوبرا

أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع إنشئ علي مساحة 170 ألف فدان، ويضم ثلاث أحياء يبني كل منهم علي مساحة 40 ألف فدان.





وأضاف "الحسيني" خلال ندوة "المشروعات القومية الكبري.. مشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، إن العاصمة ستضم أكبر دار اوبرا علي مستوي عالي مثل نظيريتها في القاهرة.



