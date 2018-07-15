أمين شرطة يلفظ أنفاسه أثناء أداء خدمته في قنا

لفظ أمين شرطة بمركز شرطة الوقف بقنا، أنفاسه الأخيرة، في أثناء أداء خدمته على عنبر السلاح، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



وتلقى اللواء علاء الدين محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا بوفاة شعبان سيد شاكر، أمين شرطة بقوة مركز شرطة الوقف، مقيم السلامية بنجع حمادي،، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء خدمته، بسبب هبوط في الدورة الدموية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

