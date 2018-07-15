ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمين شرطة يلفظ أنفاسه أثناء أداء خدمته في قنا

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:33 م
أمين شرطة يلفظ أنفاسه أثناء أداء خدمته في قنا
مديرية أمن قنا
طباعة
بسام عبدالحميد
 
لفظ أمين شرطة بمركز شرطة الوقف بقنا، أنفاسه الأخيرة، في أثناء أداء خدمته على عنبر السلاح، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقى اللواء علاء الدين محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا بوفاة شعبان سيد شاكر، أمين شرطة بقوة مركز شرطة الوقف، مقيم السلامية بنجع حمادي،، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء خدمته، بسبب هبوط في الدورة الدموية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 1:50:14 PM