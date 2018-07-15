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إقبال كرواتي على السفر لروسيا لحضور نهائي المونديال

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:29 م
إقبال كرواتي على السفر لروسيا لحضور نهائي المونديال
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وكالات
 
أصدرت السلطات الكرواتية 4600 جواز خلال فترة وجيزة، للجماهير من أجل حضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الكرواتي في وقت لاحق اليوم الأحد، في نهائي مونديال روسيا.

ومن بين الذين تقدموا للحصول على جواز سفر من أجل السفر إلى روسيا، والدة المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش.

وذكرت تقارير محلية أن السلطات الكرواتية تطبق المعاير من أجل السماح لأعداد إضافية من الجماهر بالسفر إلى روسيا.

وسافرت الجماهير الكرواتية إلى روسيا عبر عشر رحلات جوية، فيما سافر آخرون بواسطة القطار انطلاقا من سلوفينيا المجاورة.
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