الكنيسة الكاثوليكية تقيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني
الأحد 15/يوليه/2018 - 01:29 م
ماريان عيد
يقيم المركز الثقافي الفرنسيسكاني التابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر مؤتمره الدولي الثالث في الفترة ما بين 15-17 نوفمبر القادم بعنوان "المصادر التاريخية لمسيحي الشرق الاوسط".
وقد صرح الأب ميلاد شحاتة مدير المركز أن محاور المؤتمر هي:
- الفولكلور الشعبي
- كتابات المستشرقين والرحالة
- التأثيرات الفنية والمعمارية المتبادلة بين مسيحي الشرق الاوسط
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية
- الشخصيات المسيحية التي اثرت في المجتمع