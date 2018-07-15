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الكنيسة الكاثوليكية تقيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:29 م
الكنيسة الكاثوليكية تقيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني
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ماريان عيد
 
يقيم المركز الثقافي الفرنسيسكاني التابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر مؤتمره الدولي الثالث في الفترة ما بين 15-17 نوفمبر القادم بعنوان "المصادر التاريخية لمسيحي الشرق الاوسط".

وقد صرح الأب ميلاد شحاتة مدير المركز أن محاور المؤتمر هي:

- الفولكلور الشعبي
- كتابات المستشرقين والرحالة
- التأثيرات الفنية والمعمارية المتبادلة بين مسيحي الشرق الاوسط
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية
- الشخصيات المسيحية التي اثرت في المجتمع
الكنيسة الكاثوليكية تقيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني
المزيد عن: المركز الثقافي الكاثوليكي الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس أخبار مصر
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