الكنيسة الكاثوليكية تقيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني

يقيم المركز الثقافي الفرنسيسكاني التابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر مؤتمره الدولي الثالث في الفترة ما بين 15-17 نوفمبر القادم بعنوان "المصادر التاريخية لمسيحي الشرق الاوسط".





وقد صرح الأب ميلاد شحاتة مدير المركز أن محاور المؤتمر هي:





- الفولكلور الشعبي

- كتابات المستشرقين والرحالة

- التأثيرات الفنية والمعمارية المتبادلة بين مسيحي الشرق الاوسط

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية