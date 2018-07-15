مقتل 36 مسلحًا في قصف جوي لقوات الأمن شمال أفغانستان

ذكرت الشرطة في إقليم قندوز شمال أفغانستان اليوم الأحد، أن 36 مسلحاً على الأقل قتلوا خلال قصف جوي لقوات الأمن في الاقليم أمس السبت، طبقاً لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأصيب 10آخرين على الأقل في القصف، حسب الشرطة.

وقال قائد الشرطة، عبد الباقي نوريستاني إنه "تم استهداف العديد من مخابئ حركة طالبان في منطقة (شاردارا) خلال القصف الجوي الأفغاني والعمليات البرية".

وتكبدت طالبان خسائر بشرية فادحة خلال القصف، ولم يكشف نوريستاني عن تفاصيل بشأن الضحايا سواء من المدنيين أو قوات الأمن، ولم تعلق طالبان على العملية.