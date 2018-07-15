ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدور الأول بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الأزهر علمي وأدبي

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وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.





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أوائل الثانوية الأزهرية 2018، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية عبد الله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، والمركز الأول مكرر محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، وهاجر محمود يوسف السيد، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية، والتي حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.



