ناصر ماهر يشعل أزمة في الأهلي

دخل ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي في خلاف مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد خروجه من الحسابات خلال معسكر الإعدداد في كرواتيا.





ويخطط ناصر ماهر للرحيل عن الأهلي بدعوى استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق وغيابه عن جميع المباريات الودية بمعسكر القلعة الحمراء في كرواتيا.





ووافق ناصر ماهر بشكل مبدئي على الرحيل لسموحة على سبيل الإعارة إذا استمر استبعاد الأهلي له من الحسابات رغم أنه كان قد تعاقد معه لخلافة عبد الله السعيد المنتقل إلى أهلي جدة السعودي.





ويجيد ناصر ماهر اللعب في مركز صانع الألعاب وقدم موسمًا مميزًا مع سموحة أجبر الأهلي على إعادته مرة أخرى لكنه اصطدم بصعوبة البدايات مع القلعة الحمراء.







