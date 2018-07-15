محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادا لـ"تاونشيب"

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية؛ لدراسة فريق تاونشيب البتسواني المقرر مواجهته مساء بعد غدٍ الثلاثاء على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وحرص كارتيرون على مشاهدة مباراتي تاونشيب البتسواني أمام كمبالا سيتي الأوغندي والترجي التونسي مع الجهاز المعاون عدة مرات لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.





ويسعى كارتيرون خلال المحاضرة إلى شرح خطة المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب؛ وفقا لأسلوب اللعب وخطة المباراة مع التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية المنتظر تطبيقها خلال اللقاء.



