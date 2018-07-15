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وكيل الأزهر: عدد المخالفات في الامتحانات وصل إلى ٥٤٠ حالة

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:09 م
وكيل الأزهر: عدد المخالفات في الامتحانات وصل إلى ٥٤٠ حالة
الدكتور عباس شومان - وكيل الأزهر
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن مجمل المخالفات التي تم رصدها ٥٤٠ حالة منها ٢٥٧ حالة في القسم العلمي، وذلك بضبط وسائل غش مع الطالب، و٢٨٣ حالة مخالفات في الامتحانات في القسم الأدبي.

وأضاف خلال الموتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتئج الثانوية الأزهرية، أن هناك إجراءات اتخذت ضد مدرسين حاولوا التأثير على عملية الامتحان، بمساعدة الطلاب وتيسير الغش معتقدين ذلك انه من باب التراحم، وستتخذ ضدهم إجراءات صارمة، والتستر على شخص يفكر التأثير على مسيرة الامتحان.
المزيد عن: وكيل الأزهر عباس شومان الثانوية الأزهرية الأزهر
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