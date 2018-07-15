وكيل الأزهر: عدد المخالفات في الامتحانات وصل إلى ٥٤٠ حالة

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن مجمل المخالفات التي تم رصدها ٥٤٠ حالة منها ٢٥٧ حالة في القسم العلمي، وذلك بضبط وسائل غش مع الطالب، و٢٨٣ حالة مخالفات في الامتحانات في القسم الأدبي.



