رئيس مركز سمالوط بالمنيا يتابع أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي

تابع مدحت القاضي، رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي بمدينة سمالوط والذي يربط بين منطقة شرق النيل بالغرب بطول 24 كيلو متر وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.



وقال رئيس المركز، إنه جار] حاليًا العمل بالأعمدة بطول مسار الكوبري مشيرًا إلى أن إنشاء الكوبري له أهمية إستراتيجية حيث سيساهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على ارض المحافظة.



والتقى رئيس المركز خلال جولته بعدد من المهندسين بالشركة المنفذة للأعمال الإنشائية للكوبري حيث اطمئن على حسن سير العمل وعدم وجود أي معوقات تعترضهم، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه.