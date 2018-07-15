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الخميس.. ندوة الأغنية الوطنية والسينما والثورات المصرية بـ"الهناجر"

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:06 م
الخميس.. ندوة الأغنية الوطنية والسينما والثورات المصرية بـالهناجر
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الفجر الفني
 

ينظم ملتقى "الهناجر" الثقافي، برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، ندوة عن "الأغنية الوطنية والسينما والثورات المصرية"، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 66 لثورة 23 يوليو 1952، وذلك الخميس الموافق 19 من يوليو الجاري في تمام السابعة مساءًا بمركز "الهناجر" للفنون بدار الأوبرا.

يحضر الملتقى الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، والناقد الفني طارق الشناوي، والناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن بمصاحبة فرقة "ألحان" الغنائية، تدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مؤسس ومدير الملتقى.

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