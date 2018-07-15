باسم علي يواصل التأهيل في الأهلي.. وتدريب منفرد لـ"ريان"





واصل باسم علي؛ الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.





ويخوض "باسم" المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة تلك التي تعرض لها في معسكر الفريق الأخير في كرواتيا، وبات من المقرر أن ينتظم "باسم علي" في التدريبات الجماعية عقب مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا.





وخاض أحمد ياسر ريان؛ مرانا منفردا قبل مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الأهلي بالإسكندرية؛ وذلك بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.





وحصل اللاعب على إذن من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للغياب عن مران غير المقيدين إفريقيا لارتباطه بأداء الامتحانات.





ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني المقرر لها بعد غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



