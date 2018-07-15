ألمانيا ترصد محاولات للدخول ببطاقات هوية لاجئين سابقين مباعة

كشف تقرير صحفي أن الشرطة الاتحادية ترصد أن لاجئين يحاولون الدخول إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل غير شرعي باستخدام بطاقات هوية لاجئين سابقين قاموا بيع وثائق لجوئهم الألمانية.

ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد عن وثيقة سرية للشرطة الاتحادية أن أفراد شرطة كشفوا العام الماضي، فقط في مطارات يونانية، 1682 حالة لإساءة استخدام بطاقات هوية من أجل السفر إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من بينها كانت 1418 حالة لأشخاص متجهين إلى ألمانيا.

وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية قد كشفت بالفعل في أبريل(نيسان) الماضي عن تزايد عدد اللاجئين السوريين والعراقيين المحبطين الذين يغادرون أوروبا وألمانيا، ويبيعون بعد ذلك وثائق لجوئهم الألمانية.

وأوضحت المجلة آنذاك أن الشرطة تحذر في وثيقة سرية من زيادة الاتجار ببطاقات الهوية على الإنترنت، ونقلت المجلة عن الوثيقة في ذلك الوقت: "سوف يتم عرض وثائق سفر ألمانية بصفة خاصة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم أن الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا أعربا عن استيائهما من أن الكشف عن الهويات المزورة ليس مضموناً في كثير من الهيئات الألمانية، وأوضحت أنه ينقص هذه الهيئات الأجهزة اللازمة التي تحتوي على برمجيات خاصة للكشف عن ذلك.