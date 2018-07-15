ضبط عاطل بالإسكندرية لاتهامه بتزوير المحررات الحكومية



تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن إسكندرية اخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير اداره البحث الجنائي بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مفادها قيام المدعو ط ا ح سن 44 بدون عمل مقيم دائرة قسم سيدي جابر المطلوب ضبطه فى العديد من قضايا " تزوير " منهم القضية إداري قسم شرطة العطارين، بمزاولة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المستندات المنسوبه للعديد من الجهات الحكومية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية المُقلد وبيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية متخذًا من منطقة غرب المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام المتحري عنه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفه " الأحوال المدنية - الجوازات والهجرة والجنسية- وزارة العدل- إدارات المرور المختلفة - السجل التجاري - الشهر العقاري - التعليم العالي والفني " ومهرها بأختام شعار الجمهورية المُقلد وإصطناع بطاقات الرقم القومي وتمكين الغير من الإستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة:



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمسكنه وضُبط الآتي:

- جهاز حاسب آلي بمشتملاته - طابعة - 2 طابعة ألوان ليزر - مجموعه من أحبار الألوان

- هارد ديسك يحتوي على جميع أختام شعار الجمهورية المنسوبه للعديد من الجهات الحكومية

- جهاز راوتر - 2 طباعة وتغليف - 2 ماكينة سخان تُستخدم فى عملية التغليف

- مجموعه من الإسطوانات المُدمجة CD تحوي نماذج مستندات للعديد من المصالح الحكومية

- ماكينة تقطيع الكارنيهات - 3 زجاجات أحبار - مجموعة من طوابع الدمغة المُصطنعة

- مجموعه من الأختام والأكلاشيهات من ورق الكلك تحوي أختام شعار الجمهورية

- مجموعه من الأدوات " مقصات - عدسة مكبرة - أقلام حبر - كتر "

- عدد 25 جواز سفر ملغي يُستخدم فى عملية التزوير - عدد 2 رخصة قيادة مُصطنعة

- مجموعة كبيرة من إستمارات بطاقات الرقم القومي ونماذج قيد الميلاد وشهادات الميلاد ونماذج بيانات النجاح ونماذج توكيلات ونماذج رخص قيادة دولية ومحلية ووثائق زواج وشهادات التعليم الفني التجاري والثانوية العامة والشهادات المؤقته خاصة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق ومجموعة كبيرة من الأوراق "جميعها خالية البيانات " وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المُقلد المنسوب لتلك الجهات

بمواجهة المتهم إعترف بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط

- تحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجاري العرض على النيابة



تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط عاطل، لقيامه بتزوير المحررات الحكومية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية المقلد، وبيعها لراغبي التعامل فيها بمقابل مبالغ مالية، متخذًا من منطقة غرب المحافظة مسرحًا، لمزاولة نشاطه الإجرامي.