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نقل الباعة الجائلين من وسط إسنا بالأقصر لمنع التكدس المروري

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:05 م
نقل الباعة الجائلين من وسط إسنا بالأقصر لمنع التكدس المروري
نقلل الباعة الجائلين
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طاهر الحساني
 
تمكنت سلطات الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، من نقل الباعة الجائلين من سوق أحمد عرابي بوسط المدينة إلى منطقة السوق الجديدة بموقف القرية.

ومن جانبه، وجه رئيس المركز بمنع الباعة الجائلين من التواجد بشارع أحمد عرابي الذى يمثل أكبر شارع رئيسي تجارى بالمدينة، وذلك لمنع التكدس والازدحام والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي اللائق بالمدينة.

يأتي ذلك في اطار الحملات المتواصلة لإزالة التعديات والاشغالات بشوارع مركز إسنا والارتقاء بمستوى النظافة.
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