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عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:05 م
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان
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محمود الجلاد تصوير : احمد علي
 

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن نتيجة الأزهر العام الماضي، كانت ضعيفة بنسبة نجاح ٢٨%، مضيفًا أن نسبة النجاح لم ننزعج وقتها وكنا نعلم أن الإصلاح لا بد له من ضريبة تدفع، مضيفا": وتوقعنا ارتفاع نتائج السنوات المقبلة".


وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لإعلان نتيجة الثانوية الإزهرية، ارتفاع نسبة النجاح هذا العام يدل على بداية نجاح الأزهر في تغيير ثقافة التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور، موضحا أن نسبة نجاح الثانوية ٦٣.٨١٪ ونتيجة طلاب غزة ٦٩٪ ، ومؤشر جيد لبداية ضبط الامتحانات هناك، وأن نتيجة معاهد الشعب الإسلامية ناجحة منذ بدايتها ٩٢.٣٥٪ والنتائج مرتفعة عن العام الماضي بنسبة كبيرة.

عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
عباس شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ مقارنة بـ28% العام الماضي
المزيد عن: وكيل الأزهر عباس شومان الثانوية الأزهرية الأزهر
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