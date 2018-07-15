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"عبدالدايم" يقود مران المستبعدين في الأهلي

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:04 م
عبدالدايم يقود مران المستبعدين في الأهلي
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علي نبوي
 

قاد حسين عبد الدايم؛ مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق بالإسكندرية.

وضمت التدريبات كلًّا من عمرو جمال وأكرم توفيق وناصر ماهر وباكاماني وباسم علي وأحمد علاء ومحمد شريف ومصطفى شوبير ومحمود الجزار ومحمد عصام الغندور.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها بعد غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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