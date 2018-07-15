عاجل ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

يقدم موقع الفجر خدمة ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 | الدقهلية|الغربية|الشرقية|قنا|دمياط|المنوفية| بوابة الأزهر الإلكترونية كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، ننشر قائمة بالمواقع الإلكترونية التي أعلنت نشرها لنتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2018 علمي وأدبي مثل موقع الفجر واليوم السابع وبوابة الأزهر الألكترونية وتطبيق الأزهر الإلكتروني.

يقدم موقع الفجر خدمة ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 | الدقهلية|الغربية|الشرقية|قنا|دمياط|المنوفية| بوابة الأزهر الإلكترونية كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، ننشر قائمة بالمواقع الإلكترونية التي أعلنت نشرها لنتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2018 علمي وأدبي مثل موقع الفجر واليوم السابع وبوابة الأزهر الألكترونية وتطبيق الأزهر الإلكتروني.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.