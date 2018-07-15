عااااجل .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالإسم ورقم الجلوس مجانا

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.