عااااجل .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالإسم ورقم الجلوس مجانا
الأحد 15/يوليه/2018 - 11:00 ص
الفجر
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وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، ننشر قائمة بالمواقع الإلكترونية التي أعلنت نشرها لنتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2018 علمي وأدبي مثل موقع الفجر واليوم السابع وبوابة الأزهر الألكترونية وتطبيق الأزهر الإلكتروني.
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أوائل الثانوية الأزهرية 2018، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية عبد الله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، والمركز الأول مكرر محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، وهاجر محمود يوسف السيد، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية، والتي حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.
ومن القسم الأدبي مبصر حصل على المركز الأول: نهى باسم عبد القادر محمد، الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية، والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05%، ومن الشعبة الإسلامية حصل على المركز الأول أحمد محمد يوسف قنه، الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%.
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