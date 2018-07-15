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"التحالف" يوصل مساعدات إنسانية عبر الجو لمحافظة الحديدة

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:51 ص
التحالف يوصل مساعدات إنسانية عبر الجو لمحافظة الحديدة
التحالف العربي
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وكالات
 

أعلنت قوات "التحالف" بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إنزال لعدة أطنان من المواد الإغاثية في مديرية "التحيتا" بمحافظة الحديدة، غربي اليمن؛ مشيرة إلى استخدام تقنية "تحديد المواقع" لإسقاط 13 طناً من المساعدات لأهالي المنطقة.

 

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية أساسية، كالدقيق وحليب الأطفال والمياه المعدنية.

 

وتشهد محافظة الحديدة اليمنية معارك ضارية بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من "التحالف"، وقوات حركة أنصار الله (الحوثيين) المسيطرة على الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الذي تدخل عبره معظم المواد الإغاثية إلى شمال اليمن.

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