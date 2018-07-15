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معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:50 ص
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
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حسام زيدان
 
قالت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه في إطار دور قطاع المتاحف التوعوي، وكذلك دوره في التواصل المجتمعي مع المواطنين، تقرر إقامة معرض تحت عنوان "رؤى إيمانية"للفنون التراثية بمتحف الفن الإسلامي.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي إن معرض رؤى إيمانية بمتحف الفن الإسلامي يأتي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية. 

وأضاف عثمان أن المعرض استقبل عدد كبير من الفنانين التشكليين في مختلف الفنون من نحت وتصوير فوتوغرافي ورسم بالزيت ومشغولات خشبية ومشغولات معدنية.
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
معرض رؤى إيمانية للفنون التراثية بالمتحف الإسلامي (صور)
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