وزير الشباب يتفقد المنشآت الرياضية بمطروح





وصل صباح اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح وكان في استقبالة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن محافظة مطروح تعد بوابة مصر الغربية وحصنها المنيع، مشيراً إلي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضة لخدمة الشريحة الأكبر داخل محافظة مطروح، وأضاف أنه في الفترة المقبلة سيتم تنظيم مارثون للجري علي غرار ما حدث في محافظتي القاهرة والشرقية.





وتشمل زيارة وزير الشباب والرياضة بمحافظة مطروح مركز التعليم المدني ، مركز شباب مطروح ، علاوة علي تكريم المشاركين بالبرنامج التدريبي "فوتبول نت"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون المشترك مع شركة "شل" فى مصر ومؤسسة برشلونة التابعة لنادى برشلونة الاسباني.