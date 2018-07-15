للأمهات.. أعراض تطرأ على الطفل تستدعي اللجوء للطبيب

هناك بعض الأعراض التي تطرأ على الطفل، تستدعي قلق الأم ولجوءها للطبيب فورًا، وهي:





- ارتفاع درجة حرارة الرضيع خلال الشهر الأول من ولادته، خصوصًا في وجود اعراض أخرى مثل الكحة أو القيء أو حتى تغير لون الطفل، هذه الاعراض غالبًا ما تقترن بعزوف الطفل عن الرضاعة، والنوم لفتراتٍ طويلة.





- تبلده وعدم استجابته للمؤثرات الخارجية، مثل مداعبتكِ له أو ضعف قدرته على البكاء.





- إصابته بالتشوش بصورة مفاجئة، كأن يفقد القدرة على التعرف عليكِ، خصوصًا إذا استمر التشوش لفترات تزيد على 5 دقائق في حالات ارتفاع درجة الحرارة.





- إصابته بألم مفاجئ شديد، وغالبًا ما يعبر عنه بالبكاء الشديد، وعدم القدرة على اللعب أو الأكل أو النوم.





- عدم قدرته على المشي، في غياب وجود إصابات مباشرة للرجلين، خصوصًا مع الانثناء للأمام، مما قد يعني إصابة الطفل بالتهاب الزائدة الدودية.





- تقيؤ سائل أخضر، مما قد يعني إصابته بانسداد في الأمعاء.





- زيادة حساسية بطنه عند الضغط الخفيف عليها، ولكن احرصي على شغل الطفل بلعبةٍ ما قبل بدء الضغط على البطن.





- صعوبة التنفس كتطور لنزلة البرد أو احتقان اللوزتين، وصعوبة التنفس تظهر في صورة صفير أو تزييق في أثناء التنفس، وغالبًا ما تكون مصحوبة بتحول لون الجلد إلى اللون الأزرق.





- تحول لون الشفتين أو اللسان إلى اللون الأزرق.





- نزول اللعاب من فمه عند إصابته بإحتقان وإلتهاب في اللوزتين، فهذا قد يعني زيادة حجم اللوزتين لدرجة تسد الحلق.





- الإصابة بالجفاف، ويمكن للأم توقع حدوثه عند عدم تبول الطفل لثماني ساعات متتالية، وعدم قدرته على الحركة أو حتى إنزال دموع عند البكاء.





- تصلب رقبته بحيث لا يتمكن من ملامسة صدره بذقنه، فهذه علامة على الإصابة بالالتهاب السحائي.





- ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العمر.





- ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية.





- عدم استجابة درجة الحرارة المرتفعة للعلاج بالمضادات الحيوية وخوافض الحرارة لمدة 72 ساعة.





- حدوث تشنجات حرارية للطفل.



