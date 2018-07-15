تيد كروز: صواريخ "حماس الإرهابية" أجبرت الإسرائيليين على الفرار إلى الملاجيء

أعرب بيان صادر عن مكتب "تيد كروز" عضو الكونجرس الأمريكى والمرشح الرئاسى السابق، عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ضد ما أسماه بـ"حركة حماس الإرهابية"، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" اليوم.





وقال بيان صادر عن مكتب كروز، السبت، "إنّ حركة حماس الإرهابية أطلقت أكثر من 100 صاروخ وقذيفة هاون على مدنيين إسرائيليين اليوم، مما دفع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال للهروب إلى الملاجئ.

وأضاف البيان، "إنّ هذه هى أخر المستجدات لما أصبح بالهجمات شبه اليومية التى شنّها الإرهابيون والقوات المدعومة من إيران على الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل، إنّ إيران ووكلائها الإرهابيين يسعون إلى تدمير إسرائيل".

كما أكدّ أنّ الولايات المتحدة ستستمر فى الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائها الإسرائيليين، وضمان حصول ما يحتاجونه للدفاع عن أنفسهم، مثل التقنيات الهامة، وأنظمة القبة الحديدية لدحر هذه التهديدات.