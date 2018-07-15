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تعرف على الحالة المرورية بطرق ومحاور القاهرة (فيديو)

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:41 ص
تعرف على الحالة المرورية بطرق ومحاور القاهرة (فيديو)
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ندى محمد
 
أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، انتظام الحركة المرورية على الطرق والمحاور بالجمهورية وعدم وجود أي غلق أو تحويل للطرق. 

وأضاف "الشربيني"، في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن هناك أحجام مرورية مرتفعة للقادم من أعلى الزراعي متجهة لأعلى السلام، والاتجاه الآخر يعمل بشكل جيد، لافتًا إلى أن طريق السويس يعمل بشكل جيد في الاتجاهين، وكذلك طريق الإسماعيلية حتى الدائري، وبعد ذلك هناك كثافات مرورية متوسطة.

كما تابع أن الطريق الدائري شهد مصادمة في الصباح الباكر بين سيارة ميكروباص، وأخرى ثلاث أرباع نقل، منطقة أعلى النيل للقادم من الجيزة متجه للقاهرة أدت لكثافة مرورية لبعض الوقت.
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