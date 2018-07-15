فرنسا وكرواتيا.. 14 رئيسا في نهائي كأس العالم

يحضر 14 رئيسًا مباراة فرنسا وكرواتيا التي تقام في الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.





وقال بيان للكرملين: "من المقرر أن يحضر المباراة النهائية رئيس أبخازيا، ورئيس أرمينيا، ورئيس بيلاروسيا، ورئيس وزراء المجر، ورئيس الوابون، وأمير دولة قطر، ورئيس وزراء قيرغيزستان، ورئيس مولدوفا، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس سان تومي وبرينسيبي، ورئيس السودان، ورئيس فرنسا، ورئيسة كرواتيا، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية".





وأضاف: "سيحضر الرئيس فلاديمير بوتين مراسم الحفل الختامي لكأس العالم لكرة القدم 2018، وسيشاهد المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي بين منتخبي فرنسا وكرواتيا".







