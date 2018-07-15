صعود جماعى لمؤشرات البورصة ورأس المال يخسر 700 مليون جنيه بالمستهل

افتتحت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعى خلال جلسة تداول اليوم الأحد، حيث صعد مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.29%، مدعوماُ بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين المصريين ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





حيث خسر رأس المال السوقى 700 مليون جنيه ليصل عند مستوى 889.2 مليار جنيه مقابل نحو 889.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.29% ليصل عند مستوى 15925.10 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.09% محققا مستوى 775.78 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.17% محققا مستوى 1993.44 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 21.4 مليون جنيه، من خلال تداول 3.9 مليون سهم، بتنفيذ 812 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 56 شركة مقيدة، ارتفع منها 11 سهمًا، وتراجعت أسعار 12 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 33 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلاً 1.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 92.68% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع ، مسجلًا 621 ألف جنيه، و 952 ألف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 3.86%، 3.46% من التداولات.