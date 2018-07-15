محافظ الشرقية يستقبل أعضاء لجنة التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية

استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية.





وجاء ذلك بحضور اللواء عصام جاد الله، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية المحلية.





ويأتي ذلك في إطار زيارتهم لمحافظة الشرقية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وإنتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمباني المقامة بدون ترخيص.





ومن ناحيته، أكد محافظ الشرقية، أنه تم وضع خطة عمل محددة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



