ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

احتجاجات فى إيطاليا ضد إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:19 ص
احتجاجات فى إيطاليا ضد إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين (صور)
احتجاجات فى إيطاليا
طباعة
خاطر عبادة
 

تظاهر آلاف الإيطاليين فى مدينة فينتيميليا ضد إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين الليلة الماضية.

 

ووفقاً لوكالة "فرانس برس" اليوم، ندّد المتظاهرون بسياسات الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبىى، وخصوصاً إجراءات الحكومة الإيطالية المناهضة للمهاجرين وطالبوا بالترحيب الكريم باللاجئين، كما طالبوا بمنح تصريح إقامة أوروبى، والحق فى التنقل للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبى.

 

وأطلق وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، حملة ضد الهجرة، وأمر بإغلاق الموانئ الإيطالية أمام اللاجئين.

 

 

المزيد عن: عالم اللاجئين اخبار احتجاجات إيطاليا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 9:20:04 AM