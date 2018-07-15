احتجاجات فى إيطاليا ضد إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين (صور)

تظاهر آلاف الإيطاليين فى مدينة فينتيميليا ضد إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين الليلة الماضية.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس" اليوم، ندّد المتظاهرون بسياسات الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبىى، وخصوصاً إجراءات الحكومة الإيطالية المناهضة للمهاجرين وطالبوا بالترحيب الكريم باللاجئين، كما طالبوا بمنح تصريح إقامة أوروبى، والحق فى التنقل للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبى.

وأطلق وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، حملة ضد الهجرة، وأمر بإغلاق الموانئ الإيطالية أمام اللاجئين.