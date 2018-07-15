الندم لا يساور نادال بعد توديع ويمبلدون

قال رافائيل نادال، إنه يشعر بالفخر ولا يحس في الوقت ذاته بأي ندم، بعد خسارة مواجهة مثيرة أمام غريمه نوفاك ديوكوفيتش، في قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.





وبعد مواجهة متكافئة أقيمت على يومين واستغرقت خمس ساعات و15 دقيقة، تفوق اللاعب الصربي بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6 و3-6 و10-8 أمس السبت، ليبلغ نهائي ويمبلدون.





وقال نادال (32 عاما) المصنف الأول عالميا "لا أشكو من أي شيء، أعتقد أني لعبت مباراة رائعة ولم يكن بداخلي أي شيء آخر، بذلت قصارى جهدي".





وأضاف "أعتقد أني أديت عملا رائعا، من الصعب العودة بعد غياب طويل بسبب الإصابات وتحقيق مثل هذه النتائج لذا أنا فخور بنفسي".





وقضى نادال، الذي أحرز لقب فرنسا المفتوحة للمرة 11 الشهر الماضي، وعزز رقمه القياسي في رولان جاروس، معظم فترات 2016 بعيدا عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم.





وأحرز نادال لقب ويمبلدون مرتين لكنه بلغ النهائي لآخر مرة في 2011، ومنذ ذلك الحين عانى في نادي عموم إنجلترا بالخسارة أمام لاعبين مغمورين في أغلب الأحيان.





وكانت هذه مباراته رقم 52 أمام ديوكوفيتش (31 عاما) الذي يتفوق 27-25 في المواجهات الثنائية بين العملاقين.





وقال نادال "أستطيع القول إنه استحق (الفوز)، أنا أيضا كنت أستحق".





وأضاف "كما قلت في المباراة السابقة أمام ديل بوترو، أي لاعب كان يمكن أن يفوز، وأكرر نفس ما قلته، في اليوم السابق حققت الفوز وهذه المرة فاز هو وهكذا هي الأمور".



