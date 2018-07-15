عاجل..اخبار السعودية اليوم | شاهد صورة نادرة للملك سلمان بن عبدالعزيز وعمره 18 عامًا

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نشرت "دارة الملك عبد العزيز" صورة تاريخية نادرة، للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر الثامنة عشر.

ووفقا للحساب الرسمي لـ""دارة الملك عبد العزيز" على موقع تويتر، كانت الصورة خلال مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة الملك حسين بن طلال، ملك الأردن، للمملكة عام ١٩٥٣.