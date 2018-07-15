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اعرف كليتك بجامعة عين شمس

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:14 ص
اعرف كليتك بجامعة عين شمس
سمير عبد الناصر - أمين عام جامعة عين شمس
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اية حمروشي
 
تشارك جامعة عين شمس بمبادرة "اعرف كليتك"، حيث يقوم كل عميد كلية بالتعريف بها وبأقسامها وما تحتويه من برامج جديدة، وكذلك الفرص المتاحة في سوق العمل بعد التخرج، تسهيلا وتيسيرا على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وصرح بذلك الأستاذ سمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، مضيفًا أنه من المقرر أن تذاع لقاءات العمداء على إذاعة البرنامج العام والإذاعات الإقليمية.

وتضم كليات جامعة عين شمس، مجموعة من البرامج الجديدة والمتميزة التي تنفرد بها الجامعة.
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