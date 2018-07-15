ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باكياو يفوز بلقب وزن الوسط لرابطة الملاكمة العالمية

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:14 ص
باكياو يفوز بلقب وزن الوسط لرابطة الملاكمة العالمية
طباعة
وكالات
 
قدم ماني باكياو عرضا قويا وتفوق على لوكاس ماتيسيه، حامل اللقب، بفضل ضربة قاضية في الجولة السابعة، ليحرز لقب رابطة الملاكمة العالمية، في وزن الوسط، اليوم الأحد.

وظهر التركيز واضحا على أسطورة الملاكمة في الفلبين، منذ الجولة الأولى أمام 15 ألف متفرج، وسدد لكمات متتالية ضد منافسه الأرجنتيني، في ثلاث مناسبات مختلفة.

وأسقط باكياو منافسه بعد لكمة قوية، ليحقق انتصارا جديدا في مسيرته الحافلة.

وقال باكياو عقب اللقاء "أنا مندهش، ماتيسيه منافس قوي جدا، لقد أسقطته بالضربة الفاضية وهذا نتيجة التحلي بالصبر خلال النزال والعمل بجدية خلال المران".

وأنهى الحكم كيني بايلز النزال بعد دقيقتين و43 ثانية من الجولة السابعة، بعد ضربة باكياو الذي يعد بطلا شعبيا في بلاده.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 9:20:40 AM