هازارد: أنا أفضل لاعب في المونديال





أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا أنه الأحق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018.





وقال هازارد في تصريحات لشبكة beIN: "مشاعري متناقضة.. كنا نأمل لعب المباراة النهائية للمونديال لكن أعتقد أننا قدمنا بطولة مميزة".





وأضاف هازارد عن جائزة أفضل لاعب في المونديال: "أنا الأفضل.. أود أن أمنحها لنفسي لكنني لست من يحدد الفائز لكن أعتقد أنها ستُمنح لأحد لاعبي المواجهة النهائية".







