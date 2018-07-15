ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هازارد: أنا أفضل لاعب في المونديال

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:13 ص
هازارد: أنا أفضل لاعب في المونديال
هازارد
طباعة
وكالات
 

أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا أنه الأحق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم  2018.

وقال هازارد في تصريحات لشبكة beIN: "مشاعري متناقضة.. كنا نأمل لعب المباراة النهائية للمونديال لكن أعتقد أننا قدمنا بطولة مميزة".

وأضاف هازارد عن جائزة أفضل لاعب في المونديال: "أنا الأفضل.. أود أن أمنحها لنفسي لكنني لست من يحدد الفائز لكن أعتقد أنها ستُمنح لأحد لاعبي المواجهة النهائية".


المزيد عن: هازارد مونديال كاس العالم روسيا بلجيكا اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 9:20:04 AM