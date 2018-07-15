هازارد: أنا أفضل لاعب في المونديال
الأحد 15/يوليه/2018 - 09:13 ص
وكالات
أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا أنه الأحق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018.
وقال هازارد في تصريحات لشبكة beIN: "مشاعري متناقضة.. كنا نأمل لعب المباراة النهائية للمونديال لكن أعتقد أننا قدمنا بطولة مميزة".
وأضاف هازارد عن جائزة أفضل لاعب في المونديال: "أنا الأفضل.. أود أن أمنحها لنفسي لكنني لست من يحدد الفائز لكن أعتقد أنها ستُمنح لأحد لاعبي المواجهة النهائية".
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