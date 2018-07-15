أسامة خليل: القنوات المكسيكة نقلت كأس العالم بشكل احتفالي

قال أسامة خليل، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، إن القنوات الأمريكية والمكسيكية كانت مميزة في نقل مباريات كأس العام 2018 بروسيا، لافتا إلى أن هذه القنوات كانت تشعر المشاهد بحالة كبيرة من البهجة خلال المباريات.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في القنوات المكسيكة كانوا يتعاملوا مع المباريات على أنها احتفالية وكرنفال، تعليق أكثر من رائع ورقص وغناء وأجواء احتفالية رائعة".





واوضح: "الاستديوهات التحليلة في القنوات المكسيكية، تكون قبل المباراة بنصف ساعة وبعد اللقاء تحليل لمدة 45 دقيقة، الاستديوهات مختلفة تماما عن العك الموجود حاليا في مصر، هناك رقابة على كل ما يقال".





واختتمت: "روسيا ربحت من كأس العالم 18 مليار دولار، أي أنهم حققوا فائض 5 مليار دولار، خصوصا وأنهم قاموا بصرف 13 مليار على المونديال".



