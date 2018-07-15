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عاجل..اخبار السعودية اليوم | نادي الاتحاد يبدأ التصدي للاستغلال غير القانوني لحقوقه التجارية

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:11 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | نادي الاتحاد يبدأ التصدي للاستغلال غير القانوني لحقوقه التجارية
نادي الاتحاد
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الفجر السعودي
 

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أعلنت إدارة نادي الاتحاد أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها خلال سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى معسكره الخارجي بالنمسا.

 

وأشار الاتحاد في بيان رسمي نشره على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن هذه الصور تعتبر انتهاكًا للحقوق التجارية المحمية للنادي ولاعبيه.

 

وأكد بيان الاتحاد أن النادي سيقوم بحماية كافة حقوقه التجارية، ولن يتم السماح لأي جهة كانت باستغلال اسم الاتحاد أو شعاره دون مسوغ قانوني.

 

وأعلن الاتحاد في البيان ذاته، أنه تم الانتهاء من تشكيل الإدارة القانونية للنادي التي ستتولى رصد كافة التجاوزات القانونية وأي عمليات لاستغلال اسم وشعار النادي، كما ستتولى رصد أي إساءات للاعبيه أو أحد منسوبيه أو جماهيره.

 

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