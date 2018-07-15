نيكي ميناج توجه رسالة إلى كارهيها

فاجأت المغنية العالمية نيكي ميناج الجمهور ومحبيها بتصريحاتها الأخيرة حول الأشخاص الذي يكرهونها.





نيكي ميناج أشارت بتصريحاتها إلى أنها وصلت في حياتها إلى قناعة بأن كارهيها هم أكثر أشخاص يدركون مدى قوّتها فقالت: "في مرحلة ما في حياتي وصلت إلى قناعة أن هؤلاء الذين يكرهونني هم أكثر من يعرف حق المعرفة مدى قوتي".





الجدير ذكره أن نيكي ميناج تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور وروّاد الإنترنت بعد إنتشار أغنيات قديمة لها تتضمن عبارات مسيئة للمثليين.