المصري يشيد بملعب نهضة بركان والجو في المغرب





قال حسن عما، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن بعثة الفريق ستقيم في مدينة السعيدية بالمغرب نظرا لعدم وجود فنادق إقامة بمدينة بركان، وذلك قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان ببطولة الكونفيدرالية.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياصة: "أشكر السفارة المصرية على جهودها مع بعثة الفريق، بجانب مسئولو نهضة بركان".





وأكمل: "الملعب الذي ستقام عليه يسع لنحو 8 آلاف متفرج، وأرضيته أكثر من رائعة ومستوردة من إسبانيا".





وأردف: "درجة الحرارة في المغرب حاليا أكثر من رائعة وتساعد على لعب الكرة".





وأردف: "وفقا لتأكيدات نادي نهضة بركان، أيوب الكعبي مهاجم الفريق، لن يلحق باللقاء، بعد احترافه في الدوري الصيني، خصوصا وأن القيد في الدوري الصيني سيغلق قبل المباراة".