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لوكا مودريتش لا يسقط في آخر 10 نهائيات متتالية (أرقام)

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:07 ص
لوكا مودريتش لا يسقط في آخر 10 نهائيات متتالية (أرقام)
مودريتش
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وكالات
 


نجح لوكا مودريتش نجم وسط منتخب كرواتيا في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال آخر 10 مواجهات خاضها في مسيرته الكروية.

ويقود مودريتش منتخب كرواتيا اليوم في المباراة النهائية لكأس العالم 2018 أمام فرنسا.


واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية مسيرة مودريتش والتي شهدت تتويجه بـ 11 لقبًا تم حسمهم عن طريق مواجهات نهائية منذ انضمامه لصفوف ريال مدريد الإسباني عام 2012 وفاز في 10 منها وغاب عن خوض نهائي كأس العالم  للأندية أمام سان لورنزو الأرجنتيني عام 2014.

مودريتش يفوز بـ10 نهائيات متتالية


1- كأس ملك إسبانيا: 2014

2- دوري أبطال أوروبا: 2014

3- كأس السوبر الأوروبي: 2014

4- دوري أبطال أوروبا أوروبا: 2016

5- كأس السوبر الأوروبي: 2016

6- كأس العالم  للأندية: 2016

7- دوري أبطال أوروبا: 2017

8- كأس السوبر الأوروبي: 2017

9- كأس العالم  للأندية: 2017

10- دوري أبطال أوروبا: 2018

المزيد عن: مونديال روسيا لوكا مودريتش كرواتيا كاس العالم فرنسا وكرواتيا اخبار الرياضة
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