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سباق تسارع مثير بين دودج تشالنجر ديمون وتشارجر هيلكات المعدلة (فيديو)

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:04 ص
سباق تسارع مثير بين دودج تشالنجر ديمون وتشارجر هيلكات المعدلة (فيديو)
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لطالما أثبتت دودج تشارجر و تشالنجر هيلكات أنفسهن في سباقات التسارع. ولكن, ماذا عن ديمون والتي سجلت أرقام قياسية جديدة للشركة؟

في هذا الفيديو نجد دودج تشارجر هيلكات معدلة تتحدى أقوى سيارات دودج على الإطلاق دون أي تعديلات. وللتذكير زودت تشالنجر ديمون بمحرك يولد 808 حصان. فهل ستستطيع منافسة سيارات معدلة؟

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