عاجل..اخبار السعودية اليوم | "تعليم جدة" تدعم قدرات المعلمين والمعلمات ببرامج تدريبية صيفية

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تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الأحد، فعاليات البرامج التدريبية الصيفية، بهدف دعم قدرات المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم للارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع مستوى أداء المدارس، ومواكبة تطوير المناهج بما يلبي احتياجات الطلاب والطالبات ورفع مستوى مهاراتهم وكفاياتهم التعليمية.

وأكد مدير تعليم جدة بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرامج التدريبية الصيفية يحيى بن سعيد القحطاني، جاهزية الإدارة لتنفيذ 84 برنامجًا تدريبيًّا نوعيًّا تستهدف 6460 معلمًا ومعلمة يقدمها (127) مدربًا و مدربة من ذوي الخبرة والاختصاص.

وأوضح أنه تم اكتمال التجهيزات في 8 مراكز تدريبية معتمدة لاستقبال المتقدمين والمتقدمات وهي (المركز التدريب الرئيسي، ومركز التدريب بالوسط، ومركز التدريب بالجنوب، ومركز التدريب بمحافظة رابغ وخليص، وجامعة التكنولوجيا والأعمال، ومركزا التدريب الأول والثاني للبنات). مبينًا أن فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل 5 أيام في الأسبوع.