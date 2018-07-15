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ألمانيا تحذر "ترامب" من إجراء صفقات فردية مع "بوتين" على حساب الحلفاء

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:51 ص
ألمانيا تحذر ترامب من إجراء صفقات فردية مع بوتين على حساب الحلفاء
بوتين وترامب- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

حذّر وزير الخارجية الألمانى "هيكو ماس"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إجراء صفقات من طرف واحد مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على حساب حلفاء واشنطن الأوروبيين خلال القمة المرتقبة للرئيسين فى هلسنكى- عاصمة فنلندا، غداً الإثنين.

 

وقال ماس لصحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية، الأحد، إنّ الصفقات الفردية على حساب الحلفاء ستضر بالولايات المتحدة أيضاً، و أنّ الشخص الذى يضرب شركائه يخاطر بالخسارة فى نهاية الأمر.


كما أعرب وزير الخارجية الألمانى عن أمله، فى أن تساعد المحادثات الأمريكية- الروسية الرفيعة المستوى فى تحقيق تقدم فى نزع السلاح النووى، وأضاف "قلنا دائماً إنّ الحوار مع روسيا ضرورى".

 

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