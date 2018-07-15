اخبار السعودية اليوم | تنبيه لسكان "الشرقية" من ارتفاع الحرارة إلى 50 درجة

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وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لسكان المنطقة الشرقية من ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها بتويتر، إن هذه الحالة تبدأ عند التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء اليوم، وتشمل الدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، والخفجي، وحفر الباطن، ورأس أبو قميص.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من وسط المملكة، ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الرياض، ونجران، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.