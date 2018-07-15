جيش الاحتلال ينشر صورا جوية لمواقع دمرها تابعة لحماس

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، صوراً تظهر مدى الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية التى أطلقها فى غزة أمس، واستهدفت إحداها مبنى من خمسة طوابق تستخدم فى التدريبات القتالية بالمناطق الحضرية، كما ضربت مقر كتيبة لحركة حماس، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.





ووفقاً للمصدر، أنّ المبنى كان يُستخدم كمنشأة تدريب من قبل حماس، وتقبع فوق نفق ضمن شبكة ضخمة تحت الأرض.





وأسقطت طائرات الاحتلال الإسرائيلى عدداً من القنابل على مبنى من خمسة طوابق فى مخيم الشاطئ للاجئين شمال قطاع غزة، والتى زعمت أنها رداً على إطلاق هجمات من قطاع غزة ظهر السبت.