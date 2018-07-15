نهائي كاس العالم.. مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا بث حي ومباشر بدون تقطيع

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كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا في أهم مباريات اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء في نصف نهائي بطولة كاس العالم 2018 في روسيا.

وستكون مباراة فرنسا وكرواتيا متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT، رابط شغال live مشاهدة فرنسا وكرواتيا بث مباشر على BEIN SPORTS |يلا شوت يوتيوب HD كأس العالم 2018 بدون تقطيع، يلا شوت يوتيوب | مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا – كول كورة بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع بجودة عالية | كورة لايف بث مباشر yalla-shoot ، مباراة اليوم بث مباشر| مباراة فرنسا وكرواتيا | كورة لايف| فرنسا وبلجيكا مباشر يلا شوت| موقع كورة لايف| كأس العالم 2018.

- موعد مباراة فرنسا وكرواتيا؟

تبث مباراة فرنسا وكرواتيا اليوم الأحد 15 يوليو في تمام الساعة 17.00 بتوقيت مكّة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بنجامين بافارد ، صامويل أومتيتي ، رافائيل فاران ، لوكاس هيرنانديز

الوسط: نجولو كانتى ، بول بوجبا ، بليز ماتويدى

الهجوم: كيليان مبابى ، انطوان جريزمان ، أوليفيه جيرو

فى المقابل قد يخوض منتخب كرواتيا مواجهة النهائي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش

الدفاع: سيمى فيرساليكو ، إيفان سترينيتش ، ديان لوفرين ، دوماجو فيدا

الوسط: إيفان راكيتيتش ، لوكا مودريتش ، مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: إيفان بيرسيتش ، ماريو ماندزوكيتش ، أنتى ريبيتش

- أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة فرنسا وكرواتيا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

- المشاهدة عبر الانترنت beIN SPORTS ؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.

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