هل يكسر منتخب كرواتيا "لعنة موناكو" في نهائي المونديال؟

نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 لمواجهة فرنسا، بعد مشوار قوي مميز حيثُ تصدروا المجموعة الرابعة وتغلبوا على الدنمارك وروسيا وانجلترا في الأدوار الإقصائية ويرجع الفضل لذلك إلى حارسهم المتألق سوباشيتش.

قدم سوباشيتش مستوى رائع خلال البطولة وتصدى لـ 3 ركلات ترجيح في مباراة الدنمارك وأيضًا أمام روسيا وانجلترا، لكن رغم تميزه وأنه سبب في تأهل كرواتيا إلا أنه قد يكون سبب أيضًا في خسارتها للنهائي.

ويلعب سوباشيتش في صفوف نادي موناكو منذ عام 2012 ولعب معهم (229) مباراة، وخسر آخر 3 حراس مرمى نهائي كأس العالم وكلهم لعبوا في صفوف موناكو في مسيرتهم، وهم:

1- الفرنسي فابيان بارتيز عام 2006

2- الهولندي مارتين ستيكيلينبورخ عام 2010

3- الأرجنتيني سيرخيو روميرو عام 2014