أحد أوائل الثانوية العامة يروي موقفا كوميديا مع الوزير أثناء إبلاغه بالنتيجة



وقال "أشرف" في لقاء ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان: "كنت نايم وافتكرت حد بيشتغلني، وفضلت أقولة إشطة إشطة، لغاية أما المكالمة خلصت".



ولفت إلى أنه عندما استيقظ قال لوالدته إن الوزير اتصل به فلم تصدقه، وبدأوا في البحث عن رقم الهاتف الذي اتصل فوجدوه رقما خاصا (Private) فعلموا أنه الوزير.

روى الطالب مينا أشرف، أحد أوائل الثانوية العامة، موقفا كوميديا، مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أثناء إبلاغه بالنتيجة وحصوله على المركز الأول.