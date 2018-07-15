برلماني: نمط الدعم لا بد أن يتغير



وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على BBC عربية، السبت، أن المشروعات القومية موجودة في جزء أخر غير بيان الحكومة، موضحا أنه لا يوجد بيان لحكومة يقول هذا المشروع يكسب هذا أو لا.



وتابع عضو مجلس النواب، أن نمط الدعم لا بد وأن يتغير، وألا يصبح في صورة طاقة وأن يحصل الفقراء على دعم نقدي مثل برامج تكافل وكرامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة تفعل ذلك.

قال محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تضمن حوالي 500 مليار للتنمية ليست من الضرائب، وبالتالي فهي من المشروعات القومية.