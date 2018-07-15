مساعد وزير النقل: المنطقة بين الجيزة وبني سويف مثل عنق الزجاجة وتمر منه كل قطارات الصعيد



وأضاف "شعث" في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن كل القطارات التي تذهب إلى الصعيد تمر من هذه المنطقة، ونظم الإشارات الموجودة فيها من أكثر من 25 عامًا.



وشدد مساعد الوزير على أن هذا النظام يحتاج إلى تجديد، ونتيجة لكثرة الطلب على القطارات في الصعيد يتحمل أكثر مما يجب، ومن هنا تحدث أخطاء تؤدي لحوادث.



ولفت إلى أن الحل لذلك اثنين، إما سرعة تركيب وتحديث الإشارات، أو تقليل عدد القطارات، الأمر الذي يؤثر على الخدمة المقدمة.

قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن المنطقة بين الجيزة وبني سويف، من المناطق المزدحمة عليها عدد من القطارات أكثر مما تتحمله، وتشبه "عنق الزجاجة".