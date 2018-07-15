وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات الأنشطة الفنية لمؤسسة أولادنا (صور)





شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة انطلاق فعاليات الأنشطة الفنية لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.





والقت وزير الثقافة كلمة وصفت خلالها ذوى القدرات الخاصة بـ"أصحاب الهمم" مؤكدة فخرها بالتواجد فى هذه المناسبة.





وأعلنت عبد الدايم أن رعاية ذوي القدرات الخاصة واجب تربوى واجتماعي وثقافي ورسالة سامية لكل من هو مهتم بالشأن الفني والثقافي وذلك تيسيرًا لدمجهم فى المجتمع والحياة العامة واظهار طاقاتهم وقدراتهم، مؤكدة دعم وزارة الثقافة بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والادبية منهم،





وقالت إن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف الى البناء والتنمية وتقدمت بالتحية والتقدير لـ سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا وكل القائمين عليها كما قامت بتكريم المتفوقين في الثانوية العامة من ذوى القدرات الخاصة.





من جانبها رحبت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة اولادنا بالحضور وأبدت سعادتها بافتتاح وزير الثقافة لفعاليات عام 2018 وقالت إن تكوين المؤسسة أتى بعد نجاح الملتقى الدولي الأول لفنون ذوي القدرات الخاصة عام 2017 والذي شارك به 31 دولة مؤكدة مجانية فعاليات وأنشطة المؤسسة.





تضمنت الفعاليات افتتاح معرض للمشغولات اليدوية والحرف التقليدية تلاه مجموعة من الفقرات الفنية تضمنت مؤلفات وطنية وطربية إلى جانب عزف منفرد وأداها مواهب من ذوى القدرات الخاصة.





كما حرصت وزيرة الثقافة على حضور احتفالية تأبين اللواء مهندس باقى يوسف زكى أحد أبطال حرب أكتوبر بقاعة الندوات بمكتبة القاهرة الكبرى وتسلمت وسام الشرف من اللواء أركان حرب محمد عمر رئيس مؤسسة رجال من ذهب وهى المؤسسة المعنية بتكريم أبطال النصر من خلال بعض الأفلام التى تنتجها خصيصًا لتخليد النصر العظيم والذى قام أيضًا بتسليم الوسام لأرملة البطل الراحل والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الذي اعلن خطة شهرية لعرض أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر وأبطالها بمركز الهناجر للفنون.



